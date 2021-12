Argel Fucks tem apoio dos jogadores e segue no cargo

Não teve vaia da torcida, protesto e nem hashtag nas redes sociais que tirasse Argel Fucks do cargo de treinador do Vitória. Em entrevista coletiva, nesta sexta-feira, 3, o diretor de futebol Sinval Vieira confirmou o que disse na quinta, 2, após o jogo contra o Galícia, e garantiu que o técnico estava mantido.

O discurso, porém, teve outro tom. Mais político, Sinval defendeu Argel por conta do bom rendimento nos três campeonatos que o time disputa – é líder do Baiano, primeiro colocado no Grupo E da Copa do Nordeste e avançou à terceira fase da Copa do Brasil – e revelou um ingrediente a mais: o pedido dos jogadores.

“O elenco do Vitória quer Argel como treinador. Não é maioria, não, é unanimidade”, justificou o dirigente. “Quando o grupo pede a não saída de um técnico, não é inteligente tirar esse técnico”, continuou.

De fato, as demonstrações por parte dos atletas é de apoio e soliderariedade ao técnico. Autor do gol da vitória em cima do Galícia, Kieza fez questão d abraçar Argel na sua comemoração. Mais tarde, disse estar “fechado com Argel”.

A mesma postura teve o capitão da equipe, Willian Farias. Ele, que acabou criticando a torcida por conta das vaias, disse que o problema do mau rendimento da equipe não era o treinador. Nesta sexta, ele pediu desculpas por ter ofendido a torcida, mas reiterou que Argel é “um cara do bem e que merece respeito”.

Cai ou não cai?

A expectativa da ‘queda’ de Argel vinha desde a quinta-feira, quando o time saiu de campo de Pituaçu. Alguns veículos de imprensa chegaram a dar como certa a demissão do treinador, o que, segundo Sinval Vieira, o deixou surpreso.

“O que mais me causou espanto foi que saiu em alguns lugares que Argel estava demitido. Isso me causou espanto”, disse. “Hoje mais cedo o grupo se fechou e pediu que Argel não saísse. E eu perguntei ‘que saída?’ Nunca falei da saída de Argel”.

O diretor pode não ter falado em saída, mas já criticou o trabalho de Argel como treinador, dizendo que o estilo de jogo que o time vinha apresentando não combinava com o elenco contratado.

Nesta sexta, no entanto, Sinval optou por enaltecer os resultados da equipe e, assim como outros integrantes da comissão técnica, pediu paciência para o time, que teve 16 reforços, ‘encaixar’.

“Em números não dá para dizer que o time está indo mal. Em 12 partidas, quando você ganha 10, empata uma e perde outra, as duas fora de casa, não é razoável dizer isso. Claro que não é só ganhar, tem que jogar bem. Mas é cruel, em 60 dias, esperar tudo isso”, ponderou o diretor.

Dátolo segue fora

O técnico Argel tem alternativas para mudar o time para o jogo de domingo, 6, contra o Atlântico, às 16h. Conta agora com o meia Gabriel Xavier e o lateral Norberto em forma. Curados de lesões recentes, serão relacionados e podem ganhar chance.

Já Dátolo, que se recupera de uma entorse no tornozelo, iniciou a fase de transição, mas não deve entrar em campo. Outro lesionado, Pisculichi ainda não tem previsão para voltar a atuar.

