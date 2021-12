Argel Fucks está perto de renovar com o Vitória

No futebol é comum a expressão: “só confirmo quando o martelo estiver batido”. Mas, ao que tudo indica, o técnico Argel Fucks terá seu vínculo com o Vitória renovado para a disputa da próxima temporada. Este ano, o treinador gaúcho substituiu Vagner Mancini na 25ª rodada do Brasileirão e manteve o Leão na Série A.

“Vamos conversar com o Argel e a tendência é de que ele seja mantido para a próxima temporada. Não posso dizer agora que é oficial, pois temos de ouvi-lo, mas acredito que Argel irá acertar sua permanência”, falou nesta terça-feira, 20, o diretor de futebol do Leão, Sinval Vieira.

Argel chegou nesta terça em Salvador para se reunir com nova diretoria e nesta quarta, 21, deverá ser anunciada a sua permanência para 2017. Antes de Argel, os gestores do rubro-negro tiveram uma conversa em São Paulo com Vanderlei Luxemburgo. Mas não houve acerto e o técnico carioca foi descartado. Divulgaram que os dirigentes teriam dito que Argel seria o plano B, o que deixou ele injuriado.

“Conversei por telefone com Argel e ele me disse que não era Plano B de ninguém. Ficou muito chateado com isso”, revelou a jornalista da Band, Juliana Guimarães. O próprio Sinval Viera tratou de esclarecer o episódio. “Não usamos essa expressão Plano B em momento algum. Argel é um profissional que merece todo nosso respeito”, falou.

No Vitória, Argel Fucks teve uma campanha equilibrada: em 14 jogos, ele obteve 19 pontos, com 6 vitórias, um empate e 7 derrotas. Com ele no Brasileiro, o Leão marcou 20 gols e sofreu 16, um saldo positivo de quatro gols. Seu forte, portanto, foi ajustar o sistema defensivo e garantir a permanência.

