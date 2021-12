Argel Fucks é demitido do Vitória

Argel Fucks não é mais o técnico do Vitória. Após a derrota deste domingo, 30, para o Bahia por 2 a 0 - que culminou na eliminação da Copa do Nordeste para o rival, além do envolvimento do treinador na confusão pós-jogo - a diretoria do Rubro-Negro optou pela demissão do profissional nesta segunda-feira, 1º.

Quem assume o time interinamente é Wesley Carvalho, que, inclusive, comanda o primeiro treino da equipe na reapresentação após o clássico.

O Vitória enfrenta o Bahia novamente na quarta-feira, 3, na Fonte Nova, pelo jogo de ida da final do Campeonato Baiano. No domingo, 7, recebe o Tricolor no Barradão para o jogo de volta.

