Argel Fucks é apresentado e comanda treino na Toca

O novo técnico do Vitória, Argel Fucks, foi apresentado oficialmente na tarde desta terça-feira, 13, no Barradão, em Salvador. O Rubro-Negro é o terceiro clube de Argel neste ano. Antes, ele havia comandado o Internacional e o Figueirense.

Durante a coletiva, Argel disse que não pensou duas vezes quando recebeu o convite do Vitória, e aposta que o time vai dar a volta por cima no campeonato.

"É o momento ideal, com certeza absoluta a gente vai conseguir [subir na tabela] com a ajuda de todos, diretoria, comissão, jogadores e torcedores. É o momento do torcedor abraçar a equipe. Todos têm que trabalhar em prol da instituição, sem individualismo", disse o técnico.

Após a apresentação, o treinador já comandou o primeiro treino com a equipe, que se prepara para enfrentar o Internacional na quinta, 15, fora de casa, em jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.

adblock ativo