Argel Fucks comanda treino de dois toques e finalização

O Vitória iniciou na manhã desta terça-feira, 20, a preparação para enfrentar o São Paulo neste domingo, 25, às 16h, no Barradão, em Salvador, válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O técnico Argel Fucks comandou um treino inicialmente de dois toques. Depois, três toques na bola e finalização.

Entre os jogadores que enfrentaram o Botafogo no domingo, 18, apenas Fernando Miguel participou de toda a atividade desta terça. Os outros atletas participaram da primeira parte do trabalho e depois fizeram massagem e tratamento com gelo.

O Rubro-Negro volta a treinar nesta quarta-feira, 21, em dois períodos.

adblock ativo