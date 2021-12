Argel faz mistério sobre time e tem dúvidas no meio-campo

O Argel Fucks que chegou ao Vitória há aproximadamente dois meses – um técnico que, nos treinos, deixava claro qual seria seu time e, nas entrevistas, ia direto ao ponto – parece não existir mais. A reta final do Brasileirão fez o treinador adotar o mistério como postura padrão.

O treino desta quinta-feira, 3, assim como o de terça, 1º, foi com os portões fechados. Tudo para não revelar, ao menos com grande antecedência, os titulares que encaram o Atlético-PR, no Barradão, domingo, às 16h, pela 34ª das 38 rodadas. Com 36 pontos, o Leão é o 17º colocado, primeira equipe dentro da zona de rebaixamento.

Com a suspensão do volante Marcelo e o retorno do atacantes Zé Love, a tendência é que Argel retome o esquema com três homens de frente. Zé formaria o ataque ao lado de Marinho e Kieza. Este último, que chegou a ser dúvida devido a uma fratura no nariz não será problema para domingo.

Na partida passada, 2 a 2 fora de casa contra o Fluminense, o time foi a campo com três volantes. Zé Love estava suspenso. No segundo tempo, quando perdia por 2 a 1, Argel sacou o volante Amaral e colocou o meia-atacante David. O Vitória evoluiu e alcançou o empate.

Contra o Atlético-PR, David deve começar no banco de reservas. Mas, por enquanto, tudo é incerto. Há chance de ele ganhar a vaga de meia ofensivo, que, contra o Flu, pertenceu a Cárdenas. Essa é a posição que parece mais indefinida. Também estão na briga Serginho e Tiago Real.

Possibilidades

Ainda no meio de campo, Amaral é o favorito a sair jogando. José Welison corre por fora. Já confirmado como o primeiro volante do time, Willian Farias comenta: “A esta altura, não importa quem vai ser titular, quem vai ser reserva, quem está sendo criticado, quem não está... Temos que pensar no coletivo. O Vitória é um só. É hora se unirmos forças. Desde já digo que motivação para mim é estar empregado, vestindo a camisa de um grande clube, disputar um campeonato como a Série A”.

Na tarde desta quinta, o treino na Toca do Leão terá portões abertos à imprensa. A expectativa é que Argel confirme o time. A provável escalação é: Fernando Miguel; Diego Renan, Kanu, Victor Ramos e Euller; Willian Farias, Amaral e Cárdenas; Marinho, Kieza e Zé Love.

