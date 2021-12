Argel faz coletivo no primeiro treino no Barradão

Após ser apresentado como novo treinador do Vitória, na tarde desta terça-feira, 13, Argel Fucks comandou o seu primeiro treino com a equipe no Barradão, em Salvador.

Argel trabalhou em campo reduzido e fez o primeiro coletivo do time. O atacante Marinho, com cansaço na posterior da coxa, não treinou.

O Rubro-Negro volta a treinar na manhã desta quarta 14, de olho no jogo contra o Internacional. O duelo será nesta quinta-feira, 15, às 21h, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, em partida válida pela 25ª rodada da Série A.

