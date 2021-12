Argel escala para decisão a mesma equipe que atuou contra o Vasco

Após um treino pela manhã, fechado para a imprensa após os primeiros 15 minutos, o Vitória embarcou nesta terça-feira, 21, mesmo para Aracaju, onde enfrenta, nesta quarta, 22, às 21h45, o Sergipe, pela Copa do Nordeste.

No treinamento, Argel fez um trabalho tático em campo reduzido, e depois orientou os jogadores em bola parada.

Mas já deu para saber quem vai entrar em campo nesta quarta. O time é, basicamente, aquele que jogou contra o Vasco na semana passada.

Argel preferiu, inclusive, manter Geferson como titular na lateral esquerda, quando a expectativa era que Euller ficasse com a vaga.

Para avançar às quartas de final sem depender de resultados, basta que o Vitória empate com o Sergipe. Mas, se vencer, garante o primeiro lugar no grupo e pode decidir a classificação das quartas de final no Barradão.

De acordo com Cleiton Xavier, essa é a meta de Argel, e foi como ele orientou o time a se portar num Batistão cheio. “Acho que a gente está esperando justamente isso, estádio lotado, pressão da torcida, o time deles é bom. A gente tem que ir com essa mentalidade, de decisão, como tem sido nos últimos jogos”, disse.

“Representa muito decidir em casa, diante da nossa torcida. O time ganha força, uma identidade. Então esperamos justamente passar em primeiro para que possamos decidir dentro de casa. Argel tinha dito que em uma semana podíamos definir nosso futuro. Foi assim na Copa do Brasil, classificamos no Baiano e vamos para a Copa do Nordeste”.

Sergipe x Vitória - 6ª rodada do Grupo E da Copa do Nordeste

Local: Arena Batistão, em Aracaju (SE)

Quando: Quarta-feira, 22, às 21h45

Árbitro: Luiz César de Oliveira Magalhães

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira e Marcione Mardonio da Silva Ribeiro (trio do Ceará)

Sergipe - Ferreira, Carlos Henrique, Carlos Alexandre, Jonas e Vicente; Ramalho, Elton, Calyson e Hiago; Filipe e Fabiano. Técnico :Betinho.

Vitória - Fernando Miguel, Patric, Kanu, Alan Costa e Geferson; Willian Farias, Zé Welison, Cleiton Xavier e Gabriel Xavier; David e Kieza. Técnico: Argel Fucks.

adblock ativo