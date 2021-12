Argel deixa mistério de lado e divulga time para Ba-Vi

Argel Fucks fechou os dois últimos treinos do Vitória na busca de foco total para o Ba-Vi desta quinta-feira, 27. Mas ao final da atividade desta quarta, 26, na Toca do Leão, o treinador deixou o mistério de lado e revelou os 11 titulares para o primeiro jogo da semifinal da Copa do Nordeste.

O time vai a campo com: Fernando Miguel; Patric, Kanu, Fred e Geferson; Willian Farias, Bruno Ramires, Euller e Cleiton Xavier; David e André Lima. Com a excerção de Uillian Correia, que jogou no lugar de Willian Farias, essa a mesma escalação que no último jogo goleou o Vitória da Conquista por 5 a 0. Além de Farias, o atacante Kieza também está recuperado de lesão, mas ficará como opção no banco de reservas.

Argel parece que gostou da dobradinha pela esquerda Gerferson e Euller. Havia a dúvida se o treinador entraria novamente com os dois laterais esquerdo, sendo que Euller atua mais avançado. Contra o time de Conquista, Geferson inclusive fez um gol de cabeça. Principal contratação da temporada, o meia Dátolo também está à disposição.

Vitória e Bahia se enfrentam às 20h30 desta quinta no Barradão. O jogo de volta da semifinal da Copa do Nordeste ocorrerá já no próximo domingo, 30, às 16h, na arena Fonte Nova. Os dois jogos terão apenas as torcidas dos times mandantes no estádio, após recomendação do Ministério Público do Estado (MP-BA) e determinação da CBF.

A decisão de torcida única foi para os próximos quatro Ba-Vis, mas a Federação Bahiana de Futebol (FBP), solicitou o retorno das torcidas visitantes para os clássicos válidos pela final do Baianão 2017, no dia 3 de maio, na Arena Fonte Nova, e no dia 7, no Barradão. Segundo o presidente da FBF, Ednaldo Rodrigues, o promotor Olimpio Campinho irá analisar a possibilidade e irá se pronunciar na próxima semana, após os jogos da Copa do Nordeste.

