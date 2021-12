Argel define time com Ramon e David para encarar o Palmeiras

O Vitória já tem escalação definida para a partida que deve consolidar sua permanência na Série A. O técnico Argel Fucks possui dois desfalques, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo: o atacante Kieza e o zagueiro Victor Ramos. Este último, vale lembrar, não joga mais pelo clube, pois seu contrato se encerra no fim do ano e não será renovado.

Argel definiu os substitutos. No ataque, é David, peça importante nos últimos jogos, entrando sempre no segundo tempo. Já na defesa quem joga é Ramon, titular em boa parte do campeonato.

Domingo, às 16h, no Barradão, pela última rodada do Brasileiro, o Leão recebe o Palmeiras e só será rebaixado com uma combinação catastrófica de resultados. Tem que perder e ainda ver o Sport bater o Figueirense e o Internacional não só vencer o Fluminense como ainda tirar uma desvantagem de cinco gols de saldo. Ou seja, se o Vitória sofrer 1 a 0, o Inter tem que ganhar por 5 a 0 (classificação e jogos da última rodada na página B8).

Ainda há outro alento ao Rubro-Negro. Campeão por antecipação, o Palmeiras já deu férias a vários jogadores importantes, entre eles o astro do time, Gabriel Jesus, que foi vendido ao Manchester City. Jean, Vitor Hugo, Yerri Mina, Moisés e Roger Guedes são outros destaques da equipe que não virão a Salvador.

Já o Vitória, focado na partida, vai escalado com Fernando Miguel; Diego Renan, Kanu, Ramon e Euller; Willian Farias, Marcelo e Cárdenas; Marinho, David e Zé Love.

O jogo será marcado por homenagens aos falecidos na tragédia da Chapecoense, em especial a Cléber Santana, ex-Vitória, Arthur Maia, que ainda pertencia ao clube, e Mário Sérgio, um dos maiores ídolos da história rubro-negra. Porém, por decisão da CBF, Vitória e Palmeiras não usarão mais o uniforme do time catarinense.

adblock ativo