Argel começa a definir time que deve enfrentar o Palmeiras

O técnico Argel Fucks começa a definir o time que deve enfrentar o Palmeiras, neste domingo, 11, às 16h (horário da Bahia), pela 38ª rodada da Série A do Brasileirão.

Na atividade de ataque contra defesa desta quarta-feira, 7, ele promoveu mudanças forçadas no time titular, já que o zagueiro Victor Ramos, o atacante Kieza e o lateral Norberto foram suspensos contra o Coritiba, no último jogo e não podem atuar no domingo.

Argel optou pelo substituto natural do ataque e apostou em David no lugar do atacante Kieza, que volta a treinar apenas nesta quinta-feira, 8. Diego e Euller treinaram nas laterais, enquanto que na zaga, para a vaga de Victor Ramos, o treinador colocou Ramon.

O trabalho desta quinta-feira, 8, às 16h, e será fechado à imprensa.

adblock ativo