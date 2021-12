Argel comanda treino focado na posse de bola

O elenco do Vitória voltou aos treinamentos na tarde desta sexta-feira, 7, para realizar uma atividade com bola na Toca do Leão, dando início à preparação para enfrentar a Ponte Preta na próxima quinta, 13, às 19h30, no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela 30ª rodada do Brasileirão da Série A.

Sob o comando do técnico Argel Fucks, os atletas fizeram uma movimentação focada na posse de bola. Depois, o treinador realizou um trabalho em campo reduzido.

Com contusão na coxa direita, Marinho fez tratamento e não treinou. Zé Love também não participou da atividade por causa de um incômodo na panturrilha. A boa notícia foi a volta de Cárdenas, que correu no gramado. O zagueiro Victor Ramos se recuperou de lesão e participou da primeira parte do treino.

Neste sábado, 8, os atletas voltam a treinar e, em seguida, serão liberados. Os jogadores terão folga no domingo, 9, e se reapresentarão na manhã de segunda, 10.

