Argel comanda coletivo pensando na Chapecoense

O Vitória iniciou, na manhã desta terça-feira, 27, na Toca do Leão, em Salvador, a preparação para enfrentar a Chapecoense neste sábado, 1º, às 16h, na Arena Condá, em Chapecó (SC), jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

O técnico Argel Fucks dividiu o elenco em dois grupos. Ele mesclou o time reserva com jogadores do time sub-17 e fez um coletivo. Parte do elenco fez um trabalho na academia e depois correu em volta do gramado.

Com virose, Marinho foi o único titular que não participou da atividade. O Rubro-Negro volta ao batente nesta quarta-feira, 28, às 16h.

