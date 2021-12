Argel comanda coletivo em reapresentação do Vitória

Após vencer a Chapecoense por 4 a 1 no sábado, os atletas do Vitória ganharam folga no domingo, 2, e voltaram a treinar nesta segunda-feira, 3, em preparação para encarar o Grêmio em Salvador nesta quarta-feira, 5, às 19h30, na Arena Fonte Nova, jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

Nesta segunda, os atletas que iniciaram a partida contra a Chape fizeram um treino na academia e correram no campo. Os demais atletas participaram de um coletivo comandado pelo técnico Argel Fucks.

As baixas ficaram por conta do colombiano Sherman Cárdenas, com um edema muscular no adutor da coxa esquerda, e Victor Ramos, que foi liberado para ir a uma audiência trabalhista contra o Vasco da Gama, no Rio.

