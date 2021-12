Argel aposta na experiência para jogo contra o Flu

Os mesmos atletas que, em algum momento, foram sacados do time titular como ‘os problemas’ do Vitória agora voltam como a solução para evitar o rebaixamento. O fato é que, na hora da pressão, a experiência pode fazer a diferença.

Para a partida desta sexta-feira, 28, às 18h30 (da Bahia), no Maracanã, contra o Fluminense, pela 33ª rodada do Brasileirão, reconquistaram a titularidade Diego Renan, Victor Ramos, Amaral e Cárdenas.

Diego Renan, 27 anos, que, após queda de produção, vinha há dois jogos no banco de reservas, jogará agora na lateral direita, no lugar de Diogo Mateus, 23, e não mais na esquerda. “A gente tenta passar tranquilidade aos colegas. O momento é difícil, mas vamos buscar essas vitórias que o grupo precisa para se livrar do rebaixamento. A pressão faz parte do futebol”, disse.

Já Victor Ramos, 27, chegou a ser afastado do elenco por cinco dias em setembro devido a problemas disciplinares. O castigo e uma lesão no pé esquerdo o deixaram dois meses sem jogar. A volta ocorreu há quatro dias, na derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro, mas só porque Kanu estava suspenso.

Para sexta, o técnico Argel Fucks já confirmou que Victor ganhou a vaga. A dúvida é quem será seu parceiro na zaga: Kanu, 31 anos, disputa com Ramon, 21.

No meio de campo, Amaral, 28, titular absoluto durante um ano e meio, havia perdido a condição há três meses por questões técnicas e físicas. Em junho, ao lado de Victor Ramos, provocou irritação na torcida quando foram vazadas fotos da dupla em uma festa.

De julho para cá, foi titular só três vezes, sempre em substituição a um colega suspenso. Agora, obteve a posição com a mudança no esquema tático. Argel aproveitou a suspensão de Zé Love para fazer o Vitória jogar com três volantes ao invés de três atacantes.

Mais à frente, Cárdenas, 27 anos, volta após ter ficado no banco na última partida. Serginho, 21, deixa o time.

Pela redenção

O quarteto, antes de provocar irritação na torcida, já havia gerado alegrias. Diego Renan e Amaral foram peças importantes nas conquistas do acesso à Série A, em 2015, e do Baiano, neste ano. Victor Ramos, entre idas e vindas no clube, conquistou quatro estaduais e foi titular no acesso de 2012. Já Cárdenas, o novato, teve sua contratação, no começo de julho, comemorada com a principal do Vitória para o Brasileirão.

Agora, a expectativa é que recuperem o prestígio salvando o Vitória do rebaixamento à Série B. O Leão está com 35 pontos em 17º lugar. É o primeiro time dentro da zona da degola e vem de quatro derrotas consecutivas: 1 a 0 para o Grêmio, 2 a 0 para a Ponte Preta e novamente 1 a 0 diante de Sport e Cruzeiro.

“A pressão existe pelo momento que a equipe está passando, mas internamente a gente tenta não absorver o que vem de fora”, resumiu Diego Renan, que, devido ao esquema com três volantes, terá, assim como o lateral esquerdo Euller, obrigação de apoiar o ataque constantemente.

A escalação do Vitória será: Fernando Miguel; Diego Renan, Victor Ramos, Kanu (Ramon) e Euller; Willian Farias, Amaral, Marcelo e Cárdenas; Marinho e Kieza.

Secador ligado

A torcida e o elenco do Vitória devem ficar grudados nesta quinta, 27, na televisão. Às 19h30 (horário da Bahia), o Sport, 16º colocado com 37 pontos e saldo negativo de 9 gols, recebe a Ponte Preta.

Caso o time pernambucano não vença, o Leão baiano, 17º com 35 pontos e saldo negativo de seis, deixará automaticamente a zona de rebaixamento se bater o Fluminense.

adblock ativo