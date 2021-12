Árbitro relata em súmula reclamação de Escudero

O árbitro Elmo Alves Resende Cunha relatou na súmula da partida entre Flamengo x Vitória, no sábado, 30, na Arena da Amazônia (Manaus), a atitude do meia Escudero após cometer uma falta que orginou na sua expulsão.

Elmo Resende classificou a cobrança do argentino Escudero pela não marcação de um pênalti favorecendo o Leão como uma 'reclamação acintosa'.

Por conta da expulsão, Escudero não atuará na partida decisiva contra o Santos - última rodada do Brasilerão -, no domingo, 7, no Barradão, e só voltará aos gramados na próxima temporada.

Com 38 pontos, o rubro-negro, que ocupa a 17ª posição na tabela, precisa vencer o Peixe e torcer pela derrota do Palmeiras para o Atlético-PR.

