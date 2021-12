Árbitro gaúcho apita Vitória x Ceará no Barradão

O juiz do quadro da Fifa, Anderson Daronco, comanda o duelo entre Vitória x Ceará, válido pela 36ª rodada da Série B, no sábado, 14, às 16h30 (horário da Bahia) no estádio Barradão.

Daronco vai apitar seu segundo jogo pela segunda divisão. O primeiro, inclusive, foi confronto entre Vitória x Botafogo, no Barradão, dia 5 de setembro. O gaúcho será acompanhado dos assistentes José Javel Silveira e Elio Nepomuceno de Andrade Júnior, ambos do Rio Grande do Sul.

