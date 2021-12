Arbitro Fifa apitará partida entre Sport x Vitória

O árbitro gaúcho Leandro Pedro Vuaden foi escalado pela CBF para comandar partida entre Sport x Vitória. O jogo será disputado neste domingo, 12, às 18h30, em Recife.

O árbitro Fifa irá apitar pela segunda vez no campeonato uma partida do Rubro-negro. No dia 18 de maio, Vuaden foi responsável pelo jogo entre Vitória e Palmeiras, no Pituaçu, que rendeu derrota por 1 a 0 para o time baiano.

Os árbitros assistentes serão os gaúchos Marcelo Bertanha Barsion e José Antônio Chaves Franco Filho. O quarto árbitro será o pernambucano Gilberto Rodrigues Castro Júnior.

