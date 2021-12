Árbitro Fifa apita estreia do Vitória no Brasileirão

O carioca Marcelo de Lima Henrique, do quadro da FIFA, será o responsável por comandar o jogo entre Vitória e Internacional, que acontece neste sábado, 25, às 18h30, na Arena Fonte Nova, válido pela primeira rodada do campeonato brasileiro.

Marcelo Henrique traz boas lembranças recentes para o torcedor rubro-negro. Foi ele o árbitro da histórica goleada de 7 a 3 aplicada pelo Vitória no Bahia no primeiro jogo da decisão do campeonato baiano, na Arena Fonte.

Os auxiliares da partida serão Fábio Pereira, de Tocantins, e Rodrigo F Henrique Correa, do Rio de Janeiro.

