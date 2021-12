Árbitro de Vitória e Goiás prejudicou o Leão em 2012

Para os goianos, um jogo histórico. Para os rubro-negros, uma partida revoltante. O Vitória volta a enfrentar o Goiás com a memória ainda fresca daquele fatídico jogo de 2012, em que perdeu por 4 a 3 com erros cruciais do árbitro Leandro Pedro Vuaden.

Detalhe: ele será novamente o juiz da partida do próximo domingo, ás 16 horas, no mesmo Serra Dourada.

Aquele jogo teve de tudo. O Leão, na briga para se livrar da Série B, vencia o duelo por 3 a 0 ainda no primeiro tempo, mas cedeu o empate. Aos 41 minutos do segundo tempo, Vuaden apitou um pênalti inexistente. Virada e confusão no campo.

Como consequência do erro, o juizão ainda expulsou o técnico Carpegiani e o lateral Léo, ambos por reclamação. Na época, o Vitória chegou a mandar uma representação formal para a Confederação Brasileira de Futebol, mas nada foi feito.

Um ano depois, mesmo com este histórico, a diretoria do clube preferiu não chamar atenção da CBF sobre a coincidência. Curiosamente, o presidente Alexi Portela elogiou o juiz e preferiu evitar polêmicas.

"Me chamou atenção e até pensei em falar com a CBF, pois não trago boas lembranças daquele jogo. Porém, é um árbitro gabaritado e acho que ele não errará novamente. Confiamos na escolha da CBF e na competência dele", conformou-se o presidente do Leão.

Pesadelo - O atacante Dinei não tem a mesma opinião do cartola rubro-negro. O atleta, por sinal, garante ter calafrios quando lembra daquele embate, apesar de afirmar que o fim da história será outro desta vez.

"Nem gosto de falar daquele jogo. Vacilamos, mas o árbitro foi crucial naquela partida. Um empate já seria bom, mas aquele pênalti foi um erro. Sem contar que me machuquei naquele jogo e praticamente não atuei mais no ano. Porém, desta vez estamos atentos e o final será diferente", disse.

Apesar de tudo, aquele jogo foi um divisor de águas no Vitória. Depois da virada, o time aprendeu a lição e venceu seis jogos seguidos, alcançando a liderança da Segundona.

"O Goiás terminou campeão daquela Série B, mas não está tão bem este ano. Respeitamos e vamos pra vencer, mesmo sabendo da força que eles têm em casa. Só espero que o árbitro não interfira no resultado. Pra mim, 1 a 0 já está bom demais", completou Dinei.

Apesar do erro crucial, que pode causar desconfiança no torcedor do Vitória, nem sempre Leandro Pedro Vuaden foi vilão do rubro-negro. Na Série A de 2008, no Barradão, o juizão chegou até a 'ajudar' o representante baiano.

O jogo foi contra o Fluminense, no Barradão. Vuaden deixou de marcar dois pênaltis claros a favor do tricolor carioca, que lutava contra o rebaixamento. O duelo terminou em 2 a 2, e com o ex-atleta Washington bradando, mas sem ser expulso.

Porém, diferente do duelo com o Goiás no ano passado, Vuaden chegou a pedir desculpa formal para o Flu e foi suspenso por dois meses. "Não posso fugir do que o olho eletrônico mostrou. Na hora, não interpretei isso, e aí fui enganado. Vou arcar com as consequências", disse o árbitro, à época.

adblock ativo