Árbitro carioca da Fifa apitará Bragantino x Vitória

A CBF divulgou a escala de árbitros que apitarão nos jogos do próximo final de semana, válidos pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Para o duelo entre Bragantino e Vitória, marcado para o sábado, 3, no Estádio Nabi Abi Chedid, o árbitro escalado é o carioca do quadro da Fifa Marcelo de Lima Henrique, de 41 anos.

Além de ter o apoio de dois árbitros colocados ao lado das traves, Marcelo será auxiliado pelo paranaense Bruno Boschilia e pelo gaúcho Rafael da Silva Alves.

Em situaçãões opostas na tabela de classificação, Vitória e Bragantino travarão um duelo decisivo: enquanto o rubro-negro, terceiro colocado com 66 pontos, briga para se manter no G-4, o time paulista, 16º com 32, joga para se afastar do perigo da Z-4.

