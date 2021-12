Em um jogo marcado pela intervenção da arbitragem, que anulou sem razão dois gols rubro-negros, o Vitória não conseguiu voltar a vencer diante sua torcida e empatou com a Ponte Preta em 1 a 1 na tarde deste domingo, 26. Já são dois jogos sem triunfos em casa, contra times mais fracos do que o Grêmio, que o Leão bateu em Porto Alegre.

Da redação Árbitro anula gols e Vitória empata com Ponte Preta em casa

O empate deixou o Vitória com 13 pontos, em 15º lugar na Série A, dois pontos acima do Santa Cruz, o primeiro da zona de rebaixamento. O rubro-negro volta a campo na quarta-feira, 29, às 19h30, contra o Sport no Barradão. A Ponte vai até o Arruda enfrentar o Santa Cruz.

Gols e confusão

A Ponte Preta abriu o marcador aos 8 minutos de jogo. Pottker foi lançado e deu um pique pára ganhar da defesa do Vitória, invadir a área e mandar para o gol. O rubro-negro empatou aos 21. Diego Renan cobrou falta na área e Kieza, de coxa, empatou a partida.

O segundo tempo começou com o rubro-negro perdendo Fernando Miguel, que sentiu uma contusão e foi substituído por Caíque aos 12 minutos. A primeira polêmica da tarde foi aos 31 da segunda etapa. Dagoberto cruzou na cabeça de Kieza, que virou a partida. Mas o bandeira acusou impedimento e juiz anulou.

Aos 50, Kieza retriubiu o favor e deixou Dagoberto na cara do gol. Ele dominou a bola e mandou para fazer o segundo do Vitória. Dessa vez, o juiz afirmou que o atacante dominou a bola com a mão. Na confusão com o juiz, Kieza recebeu o terceiro cartão amarelo e não enfrenta o Sport na próxima rodada.

