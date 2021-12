Apresentador veste camisa do Vitória e divulga campanha

Mesmo mal das pernas dentro de campo, o Leão tem dado olé fora das quatro linhas. Depois de receber vários prêmios com a campanha "Meu Sangue é Rubro-Negro", o Vitória ganhou o cenário nacional com sua nova ação de marketing, que incentiva a doação de órgãos.

Na última sexta-feira, 17, o apresentador Danilo Gentili, que comanda o "The Noite", no SBT, vestiu a camisa rubro-negra e falou sobre a campanha [assista a vídeo abaixo].

Outros programas telvisivos que destacaram a ação do marketing rubro-negro, assinada pela Leo Burnett Tailor Made, em parceria com a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos (ABTO ), foram Fox Sports, Globo Esporte (nacional) e Os Donos da Bola, apresentado pelo ex-jogador Neto.

Durante o jogo com o Anapolina, pela Copa do Brasil, os jogadores do Vitória que eram substituídos tiravam o escudo da sua camisa e doavam para o companheiro que iria entrar. A mensagem é a seguinte: "Quando o jogo acaba para alguém, ele pode continuar para outra pessoa. Seja um doador".







