Apresentado, zagueiro já quer mostrar serviço no Vitória

O zagueiro Roger Carvalho foi apresentado oficialmente nesta terça-feira, 12, e já quer ser titular da cozinha rubro-negra, no próximo domingo, 17, contra a Chapecoense, no Barradão, em Salvador.

Fisicamente, ele disse estar bem e pronto para atuar, mesmo tendo ficado cinco meses sem jogar devido às lesões sofridas no São Paulo. "Se Jorginho precisar de mim, estarei à disposição. Tive lesões que atrapalharam aí ao longo desse tempo. Agora estou 100% recuperado e pronto para começar a dar sequência novamente", disse ele, que entrou em campo pela última vez em fevereiro, pelo Paulistão.

Não será surpresa se o jogador de 27 anos tomar a camisa 3 de Alemão no duelo com a equipe catarinense. Após dois gols contra e a falha que culminou no início do triunfo são-paulino, na última rodada, o ex-zagueiro do Ituano perdeu créditos com a torcida. "Sei que errei. Agora é ver o que o professor vai corrigir", reconheceu Alemão.

Roger Carvalho participou de quase todo o jogo-treino da tarde desta terça, 12, contra o time sub-20, em Pituaçu. A partida foi realizada lá porque os campos da Toca do Leão ficaram bastante degradados em função da chuva e o Barradão está sendo poupado para o jogo de domingo.

Os profissionais venceram por 2 a 0, com gols de Vinícius e Guillermo Beltrán, que também pode ter a primeira chance entre os titulares.

Gatito no BID

Acabou a novela do goleiro Júnior Fernández. O paraguaio finalmente assinou com o Vitória e já teve as documentações enviadas à CBF. O seu nome deve ser divulgado no BID ainda nesta quarta, 13, último dia da janela de transferências internacionais.

