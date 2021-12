Apresentado, Tréllez fala em ajudar o Leão e já pensa em atuar na quarta

Apresentado na Toca do Leão nesta segunda-feira, 17, o atacante colombiano Santiago Tréllez chega com a missão de reverter a má fama dos estrangeiros no Vitória em 2017.

Foram três os gringos que chegaram para reforçar o Rubro-Negro neste ano, e acabaram não emplacando: os meias argentinos Jesús Dátolo e Leo Pisculichi, e o atacante chileno Jean-Paul Pineda.

Com 27 anos e passagem pela base do Flamengo, Tréllez disse que não se sente pressionado pela passagem dos outros estrangeiros.

“Tem que ver por mim. Vou dar tudo de mim para ajudar o time a ficar na Primeira Divisão. Não fico com esse peso. Já tenho uma carreira. Nesse momento, o time está passando por uma situação difícil, e todos querem mudar”, disse.

O jogador assinou contrato até o final de 2018. E, segundo o diretor de futebol, Petkovic, a diretoria vai correr contra o tempo para que ele possa estrear na quarta, 19, contra o Grêmio, no Barradão, às 21h45.

Tréllez afirmou estar apto para isso, já que vinha jogando pelo Deportivo Pasto (COL). “Estou bem, vou fazer de tudo para jogar na quarta-feira”, garantiu o gringo.

Amigo pessoal do craque colombiano James Rodríguez, atualmente no Bayern de Munique, Tréllez se considera um atacante versátil, um centroavante que não fica “preso” na frente do gol, e que tem como ponto positivo a bola aérea.

“Sou centroavante, mas também posso jogar por fora, tenho característica rápida. Não sou 9 que gosta de ficar na área. Gosto de sair jogando, buscar o melhor passe para os companheiros. E tenho um bom jogo aéreo”, explicou.

Passado ruim

O torcedor do Vitória desenvolveu certa resistência com jogadores sul-americanos por conta das más experiências neste ano.

Sem sequência de jogos por lesão ou por não render o esperado na equipe, nenhum dos três gringos contratados nesta temporada conseguiu se firmar no elenco para o segundo semestre.

Dátolo foi o primeiro a se desligar do Vitória: anunciado como uma das grandes contratações da equipe, o argentino fez sete partidas e marcou dois gols.

Nos quatro meses em que esteve no clube, ficou a maior parte do tempo no departamento médico. Em maio, optou por deixar o Vitória alegando problemas pessoais.

Em junho, o Vitória elaborou uma lista de jogadores que não faziam mais parte dos planos do clube, e que seriam negociados ou não teriam seus contratos renovados.

Com isso, Pineda foi liberado e retornou ao Chile. O jogador atuou em 18 partidas e marcou três gols.

No final de junho, Pisculichi – que tinha contrato até o final do ano – também rescindiu com o Leão. Ele foi outro que passou bastante tempo no departamento médico: sofreu uma lesão na coxa no início do ano e não conseguiu emplacar sequência de jogos.

Além dos três gringos que chegaram neste ano, saiu do Vitória o meia colombiano Sherman Cárdenas, que tinha chegado à Toca do Leão ainda em 2016. Assim como Pineda, o armador constava na lista de jogadores que não seriam mais aproveitados.

