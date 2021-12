Apresentado, Tencati chega com a missão de tirar Vitória da crise

Anunciado na terça-feira, 19, o novo técnico do Vitória, Cláudio Tencati, foi apresentado oficialmente na Toca do Leão na tarde desta quarta-feira, 20. Contratado para ocupar o lugar de Marcelo Chamusca, demitido após desclassificação à segunda fase do Baianão, o treinador chega com a missão de tirar o Rubro-Negro da crise.

Durante a entrevista, Tencati afirmou estar feliz por comandar um clube do tamanho do Leão e respondeu de bate pronto quando questionado sobre a rapidez da sua chegada, o que gerou dúvidas se já havia feito algum tipo contato anteriormente.

"Teve uma breve consulta em dezembro, mas acabou dando certo a chegada do Chamusca. Por isso, demos continuidade a outros projetos também. A partir do momento que houve o contato do Alarcon [gerente de futebol do clube], conseguimos acertar tudo e eu aceitei prontamente vir para o Vitória", afirmou o novo comandante..

Apesar de o clube estar em má fase, Tencati garantiu ter experiência para tirar o Rubro-Negro dessa situação, mas reiterou que a importância do seu cargo é reflexo do time dentro de campo. "Eu já trabalhei em clube estatutário, como o Vitória, e em clubes empresa, como o Londrina. Meu cargo é de treinador, eu não posso misturar a parte técnica com a parte política [...] Temos que fazer nossa parte e deixar que a diretoria faça a dela, sem nos afetarmos com boatos. Esse é meu objetivo".

Um dos grandes impasses, atualmente, tem sido com relação a transição de diretoria, que deve ocorrer no clube a partir do mês de maio. Para explicar sobre a condição de assumir um cargo neste momento, o treinador garantiu acreditar no projeto do Vitória, que é retornar à Série A.

"Eu sinto o projeto do Vitória e acredito que, com os resultados que vamos conseguir, esse projeto irá se estender. Eu tenho plena convicção disso. É a melhor oportunidade que eu tenho na minha carreira, porque é um clube tradicional no futebol brasileiro. Por isso, eu quero fazer com que o time reencontre o caminho dos triunfos", disse Tencati.

Cláudio trabalhou no Londrina durante sete anos, algo inédito no Brasil hoje em dia. Durante esse período em que esteve no clube paranaense, Tencati conseguiu tirar o clube da Segunda Divisão do Estadual, chegando a ser campeão da Primeira Divisão do mesmo torneio, anos depois. Além disso, o treinador pegou o time sem divisão no nacional, deixando-o na Série B do Brasileirão, em 2017.

Um dos fatores mais curiosos a respeito do Londrina, durante a passagem do treinador, foi a versatilidade positiva nos setores ofensivos e defensivos. Nos anos de 2016 e 2017, o clube paranaense conseguiu, sob o comando de Tencati, obter a melhor defesa e o melhor ataque, respectivamente.

Sobre suas principais características como treinador, Cláudio concluiu falando em dar ênfase na defesa - setor que vem sendo duramente criticado pela torcida - mas também se preocupar com o ataque. "Primeiro passo é jogar seguro. No entanto, isso não significa que vamos apenas nos defender. Equipe, para mim, tem que saber propor jogo e buscar alternativas para chegar ao gol [...] O futebol está muito dinâmico e o clube não pode ser refém de um único sistema", finalizou.

Ajustes no time titular

O treino da tarde de quarta já aconteceu com o novo técnico do Vitória à frente da equipe. Tencati comandou um trabalho tático em campo reduzido e fez ajustes no time titular.

João Gabriel voltou ao gol na vaga de Ronaldo, que está com uma virose, enquanto Fabrício, que vinha jogando como meia, atuou como lateral-esquerdo, em sua posição de origem.

A baixa do dia foi o lateral Matheus Rocha, que com incômodo na coxa deixou o campo mais cedo.

*Sob a supervisão o editor Nelson Luis

