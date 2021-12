Apresentado, novo lateral encara contratação no Vitória como grande chance

O novo lateral-esquerdo do Vitória, Fabiano, de 28 anos, anunciado na manhã desta terça-feira, 4, foi apresentado oficialmente na Toca do Leão antes do treino do Rubro-Negro. O jogador, que estava no Bragantino na conquista do acesso à Serie B, foi contratado em definitivo pelo Leão e assinou até o fim de 2020.

O atleta, que nunca havia jogado na primeira divisão, encara a contratação como uma grande chance. "Quero abrir um parenteses aqui e agradecer por essa oportunidade. Pode ter certeza que vou fazer o meu melhor, não vai faltar garra e nem o meu empenho para que o Esporte Clube Vitória possa consiga conquistar todos os objetivos dele", afirmou.

Fabiano é lateral-esquerdo de origem, mas sua versatilidade e força na marcação chamam a atenção. "Sou o lateral raiz né, tenho uma boa marcação, defendo muito. Como eu sempre digo: se for para defender, a gente vai defender. Se for para atacar, nós vamos atacar", comentou o atleta.

A expectativa é que o nome do Fabiano saia no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF ainda nesta terça, 4, e esteja regularizado para atuar contra o Fluminense, na quinta, 6, em pleno Maracanã, no Rio de Janeiro.

"Bate uma ansiedade, mas eu já venho de um ritmo do Bragantino. Tô preparado para essa nova etapa e vou fazer o meu melhor. O Maracanã é um palco sagrado, bate uma ansiedade, mas pode ter certeza que eu to consciente de tudo isso, vou focar. O Fluminense é uma boa equipe, vamos pensar nessa primeira partida, eu vou estar à disposição do professor Carpegiani", concluiu.

O atleta chega para disputar a titularidade com os outros três laterais que já estavam no clube: Bryan, Juninho e Marcelo Benitez, além do zagueiro Bruno Bispo, que atuou na posição contra o América-MG.

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

