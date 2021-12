Apresentado no Vitória, Tarracha quer jogar o Ba-Vi

Tarracha, o novo concorrente de Mansur à vaga na lateral esquerda chegou

à Toca do Leão e vestiu a camisa do Vitória pela primeira vez.

Regularizado junto à CBF e inscrito no Campeonato Baiano, o ala se apresentou oficialmente na tarde desta quinta-feira, 25, e garantiu que a sua participação no clássico de domingo, 28, contra o Bahia, só depende de Caio Júnior.

"Venho de uma sequência boa de jogos e não tenho problemas físicos. Estou à disposição para domingo. Depende do Caio, mas estou pronto para jogar", disse Tarracha.

O jogador falou também sobre a sua passagem pelo Linense, onde disputou a primeira fase do Campeonato Paulista deste ano, e sobre por que decidiu por aceitar o convite do time baiano.

"Fiquei três anos e meio no Linense. Meu vínculo terminou agora no final do Paulistão. Aceitei vir para o Vitória pela grandeza e história que esse clube possui, pelo Caio Junior e pelas competições que vamos disputar, como o Campeonato Brasileiro", destacou.

Histórico - Nascido a 22 de setembro de 1984 em Ribeirão Preto-SP, Danilo Vettori Amaro, o Tarracha, disputou 19 partidas no Paulistão e marcou dois gols.

Antes, acumulou passagens pelo Brasiliense, pelo América-RN e pelo Joinville. Tarracha iniciou a sua carreira no futebol do Catanduvense, clube do interior de São Paulo.

