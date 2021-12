Apresentado no Vitória, Robert segue em tratamento por lesão

Recém-contratado pelo Vitória, o atacante Robert foi apresentado oficilamente na manhã desta sexta-feira, 26, na Toca do Leão. O atleta pode ser opção para atuar no clássico Ba-Vi, que está marcado para o próximo dia 4 de julho.

Ex-Sampaio Corrêa, Robert fez questão de agradecer ao presidente do clube maranhense, Sergio Frota, que facilitou sua transferência para o Vitória, sem cobrar qualquer tipo de ônus.

"Quero agradecer ao presidente Sergio Frota, do Sampaio Corrêa, que foi um cara super importante pela minha vida para o Vitória, sem benefício financeiro. Ele entendeu que era a oportunidade única na minha vida de jogar perto da minha família e no clube que amo de coração que é o Vitória", disse.

O atacante segue em tratamento de uma torção no tornozelo esquerdo, sofrida durante o treinamento na quinta, 25. De acordo com nota divulgada no site do Leão, "o edema regrediu e neste sábado o jogador será liberado para os treinos". Mostrando melhoras na recuperação da contusão, Robert deve estar em plenas condições físicas para enfrentar o Bahia.

"Como torcedor e hoje atleta do Vitória é uma partida super importante para mim. Um jogo que todo mundo vai estar observando e, particularmente, por se uma estreia. Por ser minha estreia vou fazer o máximo do esforço possível para conseguir o resultado positivo", comentou o jogador.

Goleiro

O goleiro Fernando Miguel segue se recuperando das dores no adutor da perna esquerda. Ele voltou a treinar na academia durante a manhã, mas o departamento médico decidiu vetá-lo para os treinos desta tarde em Pituaçu. Contudo, sua situação não preocupa e ele deve ser relacionado para o clássico.

