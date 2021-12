Apresentado no Vitória, Luís Alberto mira títulos

Depois de Vander e de Marcos, mais um ex-jogador do Bahia chega à Toca do Leão e promete conquistas pelo Vitória em 2013: na tarde desta segunda-feira, 28, foi a vez de o clube apresentar oficialmente o volante Luís Alberto.

Aos 29 anos, o jogador, que pertence ao Braga, de Portugal, ficará por empréstimo no rubro-negro baiano até o final do ano e promete "fazer história".

"Sou mais um elemento que veio para cooperar. Vou me inserir de corpo e alma e ajudar a conquistar os objetivos do clube, que é uma vaga na Libertadores e conquistar títulos. Meu objetivo é esse, aqui no Vitória. Conquistar títulos e fazer história nesse grande clube", disse Luís Alberto.

Com a chegada de Luís Alberto, o Vitória passa agora a ter nove volantes em seu elenco: para a posição, o rubro-negro já contava com Neto Coruja, Michel, Rodrigo Mancha, Cáceres, Mineiro, Edson Magal, Gabriel Soares e Fernando Bob.

O jogador é também o 11º reforço apresentado pelo Vitória neste começo de temporada. Ainda nesta semana, o clube anunciará o meia argentino Escudero, que estava no Atlético-MG.

