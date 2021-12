Apresentado no Vitória, Camacho mira topo da tabela

A Série A do Campeonato Brasileiro chega à sua sétima rodada e o Vitória ainda reforça o seu elenco para dar continuidade à sua boa largada na competição. O mais novo contratado é o meia Camacho, jogador de 33 anos que estava no Al Shabab, da Arábia Saudita.

Nesta quarta-feira, 10, em sua apresentação oficial, Camacho admitiu a dificuldade de voltar a atuar no Brasil depois de dez anos e falou sobre o seu desejo de levar o Vitória às primeiras colocações do Brasileirão.

"Muita gente não lembra como é o Camacho que atuou pelo Botafogo em 2004. É diferente voltar para o Brasil e se readaptar. Quero ajudar o Vitória. O campeonato é longo e desgastante. Quero tentar chegar com o Vitória na melhor colocação possível. Vamos tentar ficar entre os primeiros", projetou.

Indicado por Caio Júnior, Camacho garantiu estar tranquilo por trabalhar com um treinador que já conhece o seu futebol.

"Fico tranquilo por trabalhar com um treinador que me conhece. Mas, ao mesmo tempo, a responsabilidade aumenta. Espero ajudar a equipe a conseguir os resultados positivos nesta minha passagem no clube", disse.

O novo meio-campista rubro-negro comparou o estilo do futebol arábe com o do futebol brasileiro e disse esperar contar com os seus novos companheiros para superar as eventuais dificuldades.

"Estava em um país que o futebol é bem difícil de se jogar. Logico que é bem abaixo do nível do Brasil, mas o grupo é muito bom e vai me ajudar neste momento", finalizou.

