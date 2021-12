Apresentado, Neto Baiano quer fazer mais história no Vitória

A torcida pediu e ele veio. Neto Baiano, de 36 anos, foi oficialmente apresentado nesta quinta-feira, 7, no Barradão, pelo presidente Ricardo David, como novo contratado do Vitória.

O ídolo chega no Leão através de um contrato de produtividade com validade até o fim da Copa do Nordeste. Caso tenha um bom desempenho com a camisa do clube, o contrato poderá ser renovado para a Série B do Campeonato Brasileiro.

Querido pelo torcedor rubro-negro, Neto carrega bons números com a camisa do Vitória. Apesar de ter conquistado apenas um título, o Baianão de 2009, Neto é o maior artilheiro da história do Barradão (53 gols) e carrega a marca de ter sido o autor do milésimo gol do estádio, em 29 de abril de 2009.

Essa será a quarta passagem de Neto pelo Vitória. A história de amor que começou em 2009 já sofreu muitas mudanças. “[Agora] Mais experiência, mais calmo e mais sabedoria. Tem que saber falar as coisas direito, na hora certa, ajudar no vestiário. Antigamente falava o que não devia, acabava prejudicando. Além de jogar, tenho que ajudar muito no vestiário”, lembrou.

*Sob a supervisão do editor Léo Santana

