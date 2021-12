Apresentado na Toca, Neilton se coloca à disposição de Petkovic

Depois de assinar contrato com o Vitória até 2020, Neilton foi oficialmente apresentado pelo clube na tarde desta sexta-feira, 26, na Toca do Leão. Entusiasmado com a oportunidade de vestir a camisa do Rubro-Negro, o atacante de 23 anos chegou demonstrando disposição, tanto que já se colocou à disposição do técnico Petkovic para atuar.

Neilton, que desembarcou em Salvador na quinta, 25, já desceu para o campo e treinou com o restante do elenco na tarde desta sexta. Porém, ele só poderá estrear pelo Leão quando tiver o nome publicado no BID.

O Vitória volta a campo no sábado, às 21h, contra o Coritiba, na Arena Fonte Nova, pela terceira rodada do Brasileirão. O time baiano é o 16° na tabela com apenas um ponto somado.

Neilton posa para foto ao lado de Petkovic na coletiva de apresentação (Foto: Maurícia da Matta | EC Vitória)

Fracasso no São Paulo?

No time paulista, ele chegou no início desta temporada e só atuou em nove jogos, sem marcar nenhum gol. Para Neilton, o estilo de jogo do time de Rogério Ceni impediu que ele fizesse sucesso por lá.

"Não encaixei no esquema tático do Rogério Ceni. Não estava jogando na minha posição, estava um pouco preso. Isso acabou pesando um pouco [...] Sou jogador de ponta e gosto de usar minha velocidade. Foi assim que joguei no Botafogo e no São Paulo jogava de meia e não estava à vontade. Isso acabou pesando", justificou.

O jogador também explicou porque não embalou no Cruzeiro. Segundo ele, no time bicampeão Brasileiro, teve poucas oportunidades devido a forte concorrência. "Cheguei (no Cruzeiro) em um momento que o time estava muito bem, era líder do campeonato”, disse.

Das nove partidas que fez pelo São Paulo, Neilton foi titular em quatro e só atuou os 90 minutos em apenas uma delas. O atacante já acumula passagens por Santos, Cruzeiro e Botafogo.

