Apresentado, David Braz diz que buscará títulos pelo Vitória

Depois de um começo de temporada conturbado, em que não conseguiu fechar contratos com os zagueiros Gustavo, ex-Portuguesa, e Rodrigo Defendi, ex-Vitória de Guimarães, o Vitória finalmente anunciou um novo reforço para o setor defensivo: David Braz, jogador de 25 anos.

Apresentado oficialmente como jogador do Leão nesta terça-feira, 8, David, que já acumula passagens pelo Palmeiras, pelo Santos e pelo Flamengo, diz que chega ao rubro-negro para conquistar títulos.

"Estou muito feliz pela oportunidade e queria muito agradecer ao Vitória e ao professor Caio Júnior, com quem já trabalhei. Espero fazer uma grande temporada por aqui. Quero ter a confiança do grupo, da torcida e do professor para conquistar títulos. Em toda minha carreira, onde eu passei, ganhei título. Fui campeão brasileiro pelo Flamengo em 2009, depois campeão estadual invicto em 2011 e depois campeão da Recopa pelo Santos. Então quero ganhar títulos por aqui", projeta.

Ainda de acordo com o defensor, a sua boa relação com Caio Júnior, com quem trabalhou no Palmeiras, em 2007, e o projeto ambicioso do Vitória pesaram na sua decisão por atuar pelo time baiano.

"Tudo pesou a favor. A presença do Caio, por ter sido um treinador com quem eu já trabalhei, o lado financeiro, já que o Vitória fez um bom acordo com o Santos pelo meu salário, além de o Vitória ter um projeto grande para esse ano. Tem a Copa do Nordeste, o Campeonato Baiano e a Copa do Brasil. Isso tudo fez com que eu quisesse voltar. Além de ter uma sequencia de jogos, já que, no Santos, eu não tive", finalizou.

Já o atacante Pedro Oldoni, que também havia sido anunciado como novo reforço na última segunda-feira, 8, não ficará na Toca do Leão. Segundo a diretoria rubro-negra, o jogador ficará no Vitória apenas para se recuperar de uma cirurgia.

adblock ativo