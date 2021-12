Apresentado, Carlos Eduardo garante que não tem problema de lesão

Se depender de Carlos Eduardo, a polêmica envolvendo o médico Gilson Meireles ficou para trás. Apresentado nesta quarta-feira, 28, no Vitória, o meia-atacante de 29 garantiu não ter problemas no joelho.

Um áudio do profissional de saúde, divulgado na terça, contestava a contratação do atleta. Nele, Gilson Meireles falou que Carlos Eduardo “pode estourar o joelho a qualquer momento”.

“Só tenho a dizer que estou bem, me sentindo bem. Faz cinco anos que estou nessa pegada, não tive nenhum problema no joelho. Com certeza a confiança nos médicos do Vitória é 100% e estou muito bem”, disse Carlos Eduardo, que foi regularizado e já pode fazer a sua estreia no Ba-Vi deste domingo, no Barradão, às 16h.

“Estou muito bem fisicamente. Se der para ir [a campo] vou entrar com muita garra e determinação”, garantiu.

Com três jogos disputados pelo Atlético-MG em 2017 – 11 no ano passado –, Carlos Eduardo explica que seu problema não foi lesão.

“Graças a Deus lesão não tive nenhuma. Foi opção dos treinadores. Infelizmente não tive sequência. Fiz jogos muito bons, mas não tive sequência”, contou.

A desconfiança da torcida existe, mas Carlos Eduardo promete muita “determinação” para “dar a volta por cima”. “Claro que tenho potencial para voltar a jogar em alto nível. Quero ter uma boa sequência. Tenho boa técnica, visão de jogo, gosto de jogar no 1 contra 1 também”, disse Carlos Eduardo.

