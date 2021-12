Apresentado, Caicedo já pensa em atuar no sábado

Depois de muita novela, finalmente o atacante equatoriano Jordy Caicedo foi oficializado pelo Vitória. Nesta quarta-feira, 31, o atleta de 21 anos foi apresentado na Toca do Leão pelo presidente Paulo Carneiro. O jogador já estava em Salvador há quase duas semanas, no entanto, era necessário ser regularizado para realizar a apresentação.

O equatoriano chega ao Vitória em definitivo, com contrato assinado de quatro anos. Na negociação, o Rubro-Negro comprou cerca de 70% dos direitos econômicos do atleta.

"Foi uma grande luta a regularização desse atleta. Se passo todo dia para vocês (jornalistas) as intercorrências disso, tiro a possibilidade de contratação. Não foi uma transação fácil na situação que está o Vitória. Jordy é um jovem atleta, em fase de evolução. O Vitória, nesse momento, tem um time formado de fora para dentro. Vamos recuperar a mentalidade vencedora do campo, não está sendo fácil, e ao mesmo tempo iremos continuar olhando para o futuro, com o DNA do Vitória cada vez mais presente. Durante alguns anos isso foi perdido por ganância de uns e incompetência de outros", lembrou o cartola

Agora, Caicedo precisará correr contra o tempo para viajar até o encontro da delegação rubro-negra, que se encontra no Rio Grande do Sul, para o próximo duelo no sábado, 2, diante do Brasil de Pelotas. Mesmo não sendo um procedimento padrão, o cartola informou que atleta embarcaria ainda nesta quarta. "Jordy viaja hoje à noite para Pelotas. Não é a forma ideal. Ele não pegava em bola aqui porque não estava regularizado. Assinou contrato há mais de dez dias".

Logo de cara, o atacante falou sobre a expectativa de atuar com as cores do Rubro-Negro e da necessidade de ajudar o clube no restante do ano. "Muito feliz por fazer parte do Vitória, time muito grande. Viajo com muita gana de ajudar os meus companheiros. Minha expectativa é essa. Vou dar o meu melhor para apoiar os meus companheiros. Penso que com muita solidariedade vamos levar o time à frente. Estou muito feliz de estar aqui. Tem que trabalhar forte".

Nesta temporada, Jordy estava emprestado ao El Nacional, onde entrou em campo por 13 partidas e anotou sete gols. Para melhorar, o atleta estava atuando até poucos dias antes de viajar para Salvador. Assim, Caicedo afirma que depende apenas da opção de Osmar Loss para entrar em campo na próxima partida.

"Meu último jogo no Equador foi há 20 dias. Mas eu vinha treinando todos os dias, sem parar. Creio que tenho condições físicas para jogar 90 minutos. Mas isso depende do professor. Estou à disposição para jogar os minutos que ele quiser. Os minutos que ele me colocar em campo, vou entrar com a maior vontade para fazer o que ele pedir", garantiu.

Questionado sobre a maneira como prefere ser escalado dentro de campo, Caicedo se mostrou bastante versátil, apesar de preferir a função mais centralizada. "Posso jogar como centroavante e também por fora. O que mais jogo é de 9. Mas não tenho problema de jogar onde o professor quiser. Estou aqui para ajudar a equipe a seguir adiante".

Mesmo sendo a primeira vez que atua em um clube fora do seu país de origem, pode-se dizer que o centroavante está bastante familiarizado ao estilo de jogo brasileiro. Isso porque, ele afirmou que além de já ter passado um tempo no Brasil, o dinamismo do futebol se assemelha bastante com o do Equador.

"Quando recebi a proposta olhei bastante os jogos da Série B. É um futebol técnico, rápido, dinâmico. No Equador, também temos esse futebol. Espero uma adaptação rápida ao futebol brasileiro. Estive três meses aqui em 2013, me pareceu um tipo de jogo muito bom. Só depende de mim e de minha disposição para me adaptar ao jogo brasileiro", falou.

Por fim, Caicedo fez questão de exaltar a estrutura que encontrou quando chegou no CT do Vitória. "Desde o primeiro momento que cheguei aqui, olhei a infraestrutura muito grande, boa, muitos campos bons. Estas coisas não se veem muito no Equador. As coisas são diferentes. A infraestrutura daqui é melhor. Como jogador, fiquei contente por estar em algo muito melhor".

Alex Torres* | Foto: Maurícia da Matta | EC Vitória Apresentado, Caicedo já pensa em atuar no sábado

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

