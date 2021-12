Apresentado, Aderllan se diz pronto para jogar no domingo

O novo reforço do Vitória, o zagueiro Aderllan, foi apresentado oficialmente na tarde desta sexta-feira, 4, na Toca do Leão. Anunciado pelo clube na noite da quinta, 3, o defensor mostrou suas credenciais e se colocou à disposição do técnico Vágner Mancini.

"Última partida foi a final do Paulistão. Tem um mês e meio. Se precisasse hoje, eu jogava. Estou bem fisicamente, vinha treinando. Às vezes, na cabeça de quem não vê, acha que quem não está jogando está mal fisicamente. A gente treina muito, de domingo a domingo", garantiu Aderllan, que já está regularizado e pode estrear contra o Fluminense, neste domingo, 6, às 16h, no Barradão.

O atleta também comemorou a sua chegada ao Rubro-Negro. "Quando cheguei aqui no Vitória, vi um grupo maravilhoso, uma família. Vocês acompanham, veem esta alegria. Quando você chega nesse ambiente, é mais fácil a adptação. Para mim foi espetacular. Se fosse pra entrar em campo"

Com contrato firmado até 31 de dezembro, o jogador de 29 anos, que pertence ao Valencia da Espanha, teve passagens pelo Trofense e Braga, de Portugal, além de defender o São Paulo. Ele foi revelado no Salgueiro-PE.

