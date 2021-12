Apresentação da Via Expressa para o Barradão é adiada

A diretoria do Vitória adiou a apresentação do início das obras da Via Expressa que ligará o Barradão à Paralela, inicialmente marcada para a última segunda-feira, 25.

Segundo a assessoria do clube, o motivo foram outros compromissos com o governo na agenda do Secretário de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Sedur), Cícero Monteiro. Uma nova data ainda não foi confirmada.

Na segunda, todo o elenco do técnico Ney Franco ganhou folga e retorna nesta terça-feira à tarde aos trabalhos. Juntamente com a comissão técnica, o treinador retorna hoje de São Paulo, onde estava resolvendo problemas particulares.

adblock ativo