Aprensentado, Diogo Matheus deve reestrear no domingo

O lateral Diogo Mateus deve reestrear no Vitória neste domingo, 14, às 16h, quando o Leão encara Santa Cruz, no Barradão, em Salvador. Em coletiva, nesta sexta-feira, 12, o técnico Vagner Mancini deu pistas de que a chance do jogador começar entre os titulares é grande.

"O Diogo Mateus foi nosso atleta em 2015 e espero que o fato dele conhecer o clube e a torcida não possa sentir a dificuldade natural de quem está chegando ao clube. Não vou ter Victor Ramos e Euller, mas tenho o Ramon e a chegada do Diogo. A esperança é que ele inicie e partida", disse o treinador, que preferiu fazer mistério sobre a equipe que vai mandar a campo.

"A necessidade é da gente ter um time leve e rápido para que possa envolver o time do Santa Cruz, que é uma equipe bem assentada em campo, com jogadores mais pesados que os nossos", completou Mancini.

Com 22 pontos, o Vitória é o 14ª colocado do Brasileirão.

