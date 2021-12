Após Viáfara, Vitória vive 'crise existencial' no gol

A camisa 1 que já foi vestida por ídolos como Dida, Fábio Costa, Felipe e Viáfara é a mesma que vive hoje uma 'crise existencial' no Leão. Desde a saída do colombiano, após perder o título do Baianão em 2011, a posição viveu turbulências, desconfianças e até rodízios. Com a chegada de Wilson, que será apresentado oficialmente nesta terça-feira, 26, o torcedor renova a esperança de poder contar com mais um candidato a paredão e ídolo do clube. Atualmente, o Vitória conta com Deola, Douglas e Gustavo.

O recém-chegado Wilson já treinou na Toca, mas não foi apresentado porque o documento da rescisão com o Figueirense não chegou a tempo. Deola é o titular do Vitória desde a metade da Série B do ano passado, mas recentemente não está agradando os torcedores, apesar das boas defesas no Nordestão. Ao todo, o goleiro, amante de rock, fez 32 jogos e levou 36 gols, uma média de 1,12 tento, por jogo.

Até então, Douglas não estava fazendo sombra a Deola, pois não conseguiu mais retomar a moral após as falhas no último Ba-Vi de 2012, na final do Baianão. Inclusive, com a chegada do novo concorrente Wilson, o futuro de Douglas é incerto no clube.

Seu destino deve ser um empréstimo, já que tem contrato com o Leão até o final do ano. Douglas foi o reserva imediato no último ano de Viáfara no clube. Com a dispensa do gringo, ele foi titular, mas teve a chegada de Fernando Leal, que tomou a vaga. Porém, ambos não convenceram na Série B de 2011 e Leal acabou dispensado.

No começo da temporada 2012, a crise existencial no gol trouxe uma inovação que causou estranhamento à torcida. O até então preparador de goleiros do clube, Eduardo Bahia, fez um rodízio entre Renan e Douglas. Não adiantou. Renan foi dispensado e Douglas falhou feio no último clássico em Pituaçu. A esperança agora é que a briga entre Deola e Wilson possa favorecer e apaziguar o gol do Leão.

Goleiros do Vitória nas últimas temporadas:

2010

Viáfara - Último ídolo no gol

Lee - contrato não renovado

Gustavo - ainda no clube

Renan - dispensado

2011

Viáfara - dispensado

Douglas - ainda no clube

Fernando - dispensado

Felipe - dispensado

Gustavo - ainda no clube

2012

Deola - titular na Série B

Renan - dispensado

Douglas - ainda no clube

Gustavo - ainda no clube

Caio Secco - emprestado

