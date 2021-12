Após vexame, Falcão deve pedir afastamento do cargo

Está marcada para esta seguna-feira, 23, a reunião do Conselho Deliberativo, às 19h, no Barradão. Pelas redes sociais, torcedores marcaram uma manifestação na frente do estádio, enquanto lá dentro será discutido o futuro do clube. Conselheiros que pediram anonimato garantem que o presidente do clube, Carlos Falcão, vai pedir o afastamento do cargo após eliminação nas quartas de final do Campeonato Baiano.

O teor da declaração do cartola rubro-negro ainda é um mistério a ser desvendado à noite. Caso peça o afastamento, o vice Epifânio Carneiro assume o posto.

No caso de uma possível renúncia de presidente e vice, a situação é outra. Aí quem assume é o presidente do conselho, José Rocha, que precisa providenciar uma nova eleição no prazo-limite de 30 dias.

Carlos Falcão foi procurado no domingo, 22, mas não quis entrar em detalhes sobre o assunto. "Só a partir de segunda (hoje) vamos refletir sobre o futuro do clube e possíveis mudanças. Ouvirei meus conselheiros e pensarei sobre isto", declarou no domingo o dirigente.

Campanha

Eliminado do Baiano em casa, diante do Colo-Colo, com derrota por 2 a 0 no sábado, 21, após triunfo de 2 a 1 em Ilhéus, o Leão está também fora da Copa do Nordeste de 2016.

De fato, a pífia campanha de 2014 atravessou o ano novo e insiste em permanecer na gestão atual. O Vitória fez sua pior campanha desde o vexame de 1970, quanto terminou o Estadual em oitavo lugar, com 35% de aproveitamento. Em 1985, o clube também terminou em quinto, mas com menor número de vitórias.

Na campanha atual, o Rubro-Negro deu adeus com rendimento de 54% dos pontos e apenas uma derrota. Uma prova de que contra números há argumentos. A última vez em que o Vitória ficou fora da final de um estadual foi em 2001. Agora, sofrerá consequências que invadirão 2016.

Mesmo que seja campeão da Copa do Nordeste, o Vitória está fora da edição de 2016. O motivo é a regra, em que apenas os três primeiros colocados do Baianão de 2015 ficam com as três vagas destinadas aos clubes baianos.

No primeiro semestre, o Vitória ainda tem as Copas do Nordeste e do Brasil como consolo. Na próxima quinta-feira, enfrenta o América, em Natal, pelo jogo de ida das quartas de final. No domingo, acontece o reencontro no Barradão. É vencer ou vencer. Caso seja eliminado, só vai restar o Anapolina, pela Copa do Brasil, como adversário até o início da Série B, em maio. O Leão pega o time goiano no dia 1º e depois passa 15 dias sem jogos. É quando o Nordestão e o Baiano estão sendo disputados.

O elenco se reapresenta nesta segunda e viaja terça, 24, para o Rio Grande do Norte. O técnico Claudinei Oliveira dificilmente terá o meia Escudero, machucado e ausente no sábado.

