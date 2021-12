Após vencer o Lagarto, Vitória realiza treino e embarca para Natal

Após derrotar o Lagarto e garantir a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil na noite de ontem, 5, o elenco do Vitória voltou ao batente já na manhã desta sexta-feira, 6, na Toca do Leão para se preparar para a partida do próximo domingo, 8, contra o ABC, pela Copa do Nordeste.

Os atletas que participaram de mais de 45 minutos na partida que garantiu a vaga ao Leão fez apenas um trabalho regenerativo na academia do clube. Os demais participaram de um treino em campo reduzido no gramado principal do Barradão sob o comando do o assistente técnico Bruno Pivetti.

A atividade contou com o retorno do volante Guilherme Rend, titular do Rubro-Negro neste início de temporada e que treinou na última quinta-feira, com a equipe de aspirantes por estar suspenso e ser desfalque contra o Lagarto.

Outro a integrar o treino da equipe principal foi o centroavante Eron, do sub-23. Ele viaja com a delegação Rubro-Negra para Natal no lugar de Léo Ceará, suspenso com três cartões amarelos.

O Vitória segue às 15h desta sexta para Natal, onde enfrenta o ABC no domingo, na Arena das Dunas. O grupo de jogadores ainda treina na capital do Rio Grande do Norte neste sábado, 7.

Com nove pontos conquistados, o Leão é o terceiro colocado do Grupo B da Copa do Nordeste. O Confiança (SE) lidera com 13 pontos, enquanto Naútico está em segundo com 11.

