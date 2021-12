Após triunfo, Vitória faz regenerativo em Fortaleza

Nada como um dia após o outro. Um dia depois de, com dificuldades, ter vencido o Ceará por 2 a 0, parte do elenco Vitória participou apenas de um treino regenerativo na manhã desta sexta-feira, 15, num hotel em Fortaleza.

Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos, assim como o atacante argentino Maxi Biancucchi, foram poupados de atividades com bola e treinaram apenas na piscina do hotel.

Já Douglas, Marcos, Cardoso, Michel, Dinei, Marquinhos e Alan Pinheiro, que também estavam com a delegação no jogo do Presidente Vargas, desembarcaram cedo em Salvador e, sob o comando de Caio Júnior, já voltaram ao batente na tarde desta sexta, na Toca do Leão.

Para definir o time para o duelo de volta contra o Ceará, no próximo domingo, 17, Caio Júnior trabalhará com todo o elenco à sua disposição somente no treino que começa a partir das 9h deste sábado, 16. Em seguida, o grupo entrará em regime de concentração.

Com a boa vantagem construída no Presidente Vargas, o Leão poderá até perder por um gol de diferença que garantirá a sua classificação na semifinal. Se perder por 2 a 0, disputará a classificação nos pênaltis.

O Ceará precisa vencer por três gols de diferença, ou por dois, desde que faça mais do que dois tentos no Barradão.

