Após triunfo em Feira, Vitória para por uma semana

"A partir de agora vou tomar um bom vinho e comemorar esse triunfo". Foi com esta frase que o técnico Caio Júnior comemorou o triunfo do último domingo, 9, sobre o Atlético-PR, em Feira de Santana, e anunciou que, assim como o elenco do Vitória, terá um período de descanso.

Tudo porque a Série A do Campeonato Brasileiro dá uma pausa por causa da Copa das Confederações, que será sediada pelo Brasil entre os dias 15 e 30 de junho.

Com a paralisação do Brasileirão, os atletas rubro-negros receberam folga de uma semana: desta segunda-feira, 10, até a outra, 17. Na terça-feira, 18, todos voltam às atividades. Neste período de folga, somente os jogadores em tratamento de lesões e os que estão em fase de recondicionamento físico terão que comparecer à Toca do Leão.

Com dez pontos ganhos, o Leão figura atualmente na segunda colocação do torneio nacional. Caio Júnior enaltece o bom momento da sua equipe, mas projeta continuidade e reforça a necessidade de reforçar o elenco.

"Meu grande trabalho agora será o de mentalizar os jogadores que temos que continuar fortes. Também temos que trazer os jogadores certos nesse período", avaliou.

O Vitória volta a campo somente no dia 7 de julho, contra o Goiás, em partida válida pela sexta rodada do Brasileirão, no Estádio Serra Dourada.

