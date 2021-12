Após treino na Toca, Vitória viaja para encarar o Figueirense

O Vitória encerrou a sua preparação na manhã desta segunda-feira, 29, na Toca do Leão, em Salvador, e, em seguida, embarcou para Florianópolis, em Santa Catarina, onde enfrenta o Figueirense pela Série B do Brasileirão. A partida válida pela 13° rodada será realizada nesta terça, 30, às 19h15, no Orlando Scarpelli.

Na atividade, os jogadores que atuaram como titular na partida do último sábado, 27, contra a Ponte Preta, foram poupados e não treinaram em campo. Os demais atletas do elenco fizeram um trabalho técnico em campo reduzido e de finalização sob o comando do treinador Osmar Loss.

Para a miniexcursão no Sul do País, Loss relacionou 20 jogadores (confira lista abaixo). Depois do Figueira, o Leão encara o Brasil de Pelotas, no Rio Grande do Sul, no sábado, dia 3 de agosto. A novidade na relação foi a presença do atacante Eron, revelado nas divisões de base do clube e promovido ao elenco principal após a rescisão de Neto Baiano.

Após vencer as duas últimas partidas que disputou no Barradão, o Vitória tenta o primeiro triunfo fora de casa na Segundona para sair da zona de rebaixamento. O Rubro-Negro está na 17° posição com 11 pontos. Já o Figueirense aparece em 10º com 18.

