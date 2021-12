Após treino leve, Argel Fucks define time titular

O técnico Argel Fucks decidiu não fazer mistério e confirmou na tarde desta sexta-feira, 9, após uma atividade leve de futevôlei na Toca do Leão, em Salvador, o time titular que vai enfrentar o Palmeiras no domingo, 11, às 16h (horário da Bahia), pela 38ª e última rodada da Série A do Brasileirão.

Como alternativa para as suspensões do atacante Kieza e do Zagueiro Victor Ramos, o técnico Rubro-Negro optou por colocar o David no comando do ataque e Ramon na zaga. Eles já haviam treinado no time titular durante a semana.

O camandante também terá a volta do lateral Diego Renan, que cumpriu punição na última partida. Ele é o líder de assistências do time, com oito passes certeiros.

O time vai entrar em campo no domingo com: Fernando Miguel, Diego, Kanu, Ramon e Euller; Farias, Marcelo e Cardenas; Marinho, Zé Love e David.

Nesta sexta, 9, o clube divulgou que os ingressos já estão esgotados. A próxima atividade está marcada para este sábado, 10. O trabalho será fechado à imprensa.

adblock ativo