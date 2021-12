Após título, torcida faz festa na chegada do Vitória Sub-20

Ainda faltam 52 dias para o Carnaval, mas na tarde deste domingo, 16, o Aeroporto de Salvador foi palco de uma festa digna da folia de Momo. Os jogadores do Vitória, que conquistaram o título da Copa do Brasil Sub-20 no último sábado à noite, foram recepcionados por cerca de mil eufóricos torcedores. Parecia festa de largo no portão de desembarque do campeões.

O ônibus do clube estava à espera da delegação. No entanto, ninguém subiu. Jogadores e comissão técnica trocaram as cadeiras do buzu por um trio genuinamente baiano e arrastaram a galera pela cidade. Com uma enorme bandeira, o supervisor Wellington de Jesus, 32, comemorava muito. "Esses meninos aí merecem toda essa festa. Eles vestem a camisa do Vitória com amor", disse.

O grito "Ô, o campeão chegou" ecoava no saguão enquanto os garotos não saiam. Quando eles apareceram, foram abraçados e alguns até carregados, a exemplo do técnico rubro-negro Carlos Amadeu. "Pela reação da nossa torcida na primeira partida da final, já esperava essa festa aqui na nossa chegada. Estão de parabéns", falou o treinador.

Um dos destaques do time, o meia Arthur Maia foi um dos mais assediados e não se importou nem um pouco com o empurra-empurra no saguão. "É uma felicidade muito grande para nós jogadores. A sensação é de dever cumprido. Esperamos um 2013 ainda melhor para o Vitória e vamos trabalhar para isso", prometeu.

O goleiro Gustavo, o lateral-esquerdo Mansur e o volante Gabriel Soares não vieram porque se apresentaram no Rio de Janeiro à Seleção Brasileira Sub-20, para começar os treinos para sul-americano de 2013.

Promovidos - Depois do inédito ítulo, alguns jogadores do Leão devem ser integrados ao time profissional em 2013. Além dos já tarimbados Arthur Maia, Mansur e Gustavo, o zagueiro Josué, os volantes Edson Magal e Gabriel Soares, e o atacante Alan Pinheiro poderão compor o elenco comandado pelo técnico Caio Júnior. "Quem vai definir isso [quem será integrado ao profissional] é Caio Júnior e sua comissão. Alan Pinheiro, que iria para o Botafogo-BA, não vai mais e deve continuar com a gente", explicou Carlos Falcão, vice-presidente do Vitória.



Com relação a esses atletas, o técnico Carlos Amadeu já deu seu aval. "Eles estão preparados para serem promovidos, pois não 'queimaram' etapas na base. É preciso que a torcida tenha paciência com esses garotos", pediu o comandante do Leãozinho baiano.

