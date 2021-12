Após ter sido poupado, Uelliton treina e mira o Guarani

O desconforto muscular que tirara Uelliton da partida da última terça-feira, 11, contra o Boa Esporte, já não incomoda mais e o volante deve reaparecer no time titular do Vitória na partida do próximo sábado, 15, contra o Guarani.

O capitão rubro-negro, grande novidade no treino desta quarta-feira, 12, na Toca do Leão, falou sobre o motivo que levou a comissão técnica a poupá-lo do duelo contra o time mineiro e garantiu que, já sem sentir as dores, está à disposição para encarar o Bugre.

"Senti um pouco de cansaço muscular em um treino de cobrança de falta. Na hora do jogo eu até já estava melhor, mas, por precaução, o Carpegiani preferiu me deixar de fora. Já estou bem. Não tenho nada. Estou à disposição", disse Uelliton.

Treino diferenciado - Em lugar de um treino coletivo entre os jogadores que não atuaram contra o Boa, os auxiliares Ricardo Silva e Rodrigo Carpegiani comandaram um trabalho tático com três traves, numa disputa que envolveu três equipes.

Os atletas que atuaram contra a Coruja participaram apenas de um treino regenerativo. Nesta quinta-feira, 13, com todo o elenco à sua disposição, Carpegiani comandará o primeiro treino como preparação para enfrentar o alviverde de Campinas.

