Após temporada de lesões, Juninho projeta 'volta por cima' em 2019

Poucos jogadores tiveram tantos motivos para celebrar a chegada de 2019 como Juninho. A mudança de ano serviu para o lateral deixar para trás uma temporada marcada por rebaixamento e muitas lesões, assuntos que ele nem gostaria de comentar. “Foi um ano que eu gostaria de esquecer, mas isso não é possível. (...) Foi muito complicado, tanto para mim quanto para o clube”, comentou.

Antes de entrar em campo no segundo tempo da goleada contra o Jequié, na quarta-feira, Juninho passou dez meses longe dos gramados. Em abril do ano passado ele foi diagnosticado com uma pubalgia, mas viu o problema se agravar e chegou a precisar passar por um processo cirúrgico.

“Tive uma cirurgia de hérnia, onde eu já vinha com dor no adutor, e aí depois dessa cirurgia, já recuperado, eu acabei sentindo o adutor, aonde eu fiz uma infiltração, depois outra. Nisso meu adutor veio a romper. A gente achava que a cirurgia de hérnia resolveria a dor no adutor, mas não foi bem assim”, explicou.

Enfim recuperado, o lateral garante que está fisicamente bem, e espera “dar a volta por cima” na atual temporada.

“Eu estou muito feliz de estar de volta. Estou bem fisicamente, eu já estava disponível desde dezembro, então posso dizer que estou muito bem fisicamente. (...) Comprometimento, vontade, raça. Eu estou à disposição para dar a volta por cima”.

Essa retomada na carreira, inclusive, pode acontecer em outra posição. Juninho foi escalado como meia por Chamusca, e comentou sobre essa versatilidade que pode ser um trunfo por um lugar no time.

“Ele [Chamusca] já sabia que eu jogo naquela posição. Meu início de carreira foi jogando por dentro, com o passar do tempo que fui para a lateral. Estou louco para jogar, independentemente da posição que ele queira”, disse.

