Após susto, Gabriel Paulista se recupera e volta a treinar

Durante o jogo amistoso contra o Sergipe, o zagueiro Gabriel Paulista deixou o campo com dores musculares na perna esquerda e virou motivo de preocupação para o Vitória.

Contudo, o defensor se reapresentou nesta segunda-feira, 1, e tranquilizou a todos na Toca do Leão: já não sente mais as dores e não preocupa para o jogo do próximo domingo, 7, contra o Goiás, pela sexta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Gabriel Paulista treinou em separado dos demais atletas. Quem o acompanhou foi o também zagueiro Victor Ramos, que se queixa de dores musculares.

O departamento médico rubro-negro deu outras duas boas notícias ao técnico Caio Júnior: o lateral-esquerdo Mansur e o atacante Maxi Biancucchi, ambos recuperados de lesões, também voltaram a treinar.

Já o meia Escudero, fortemente gripado, foi liberado pelos médicos do clube para repousar. O volante Luís Alberto segue em tratamento da sua lesão na panturrilha e não deve enfrentar o Esmeraldino.

Apesar do feriado da Independência da Bahia, o elenco rubro-negro volta ao batente nesta terça-feira, 2, em dois turnos.

